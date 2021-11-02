شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بتسريع إجراءات إنهاء التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماع مع رؤساء أحياء المنطقة الشرقية ورؤساء لجان البت فى التصالح بهدف تفعيل إجراءات التصالح وتوحيد المفاهيم مع تذليل العقبات، كما تم مناقشة تنفيذ الخطة الإستثمارية الجديده وخطط التنفيذ بمعرفة الأحياء، و ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وناقش الإجتماع عدة محاور هامة بشأن التصالح على مخالفات البناء، وكذلك عرض الملفات المقدمة لأحياء المنطقة خلال الفترة الماضية بالإضافة لمناقشة الملفات التى تم الإنجاز فيها بشكل نهائى وتذليل العقبات التى تواجه المختصين فى إتمام بعض ملفات التصالح والسعى لإيجاد حلول جذرية لها لسرعة تنفيذ الإجراءات للتسهيل على المواطن .

وأوضح نائب المحافظ أن إجمالى طلبات التصالح التي تقدم بها سكان أحياء المنطقة الشرقية بلغت 118 ألف طلب تصالح، وتم تحصيل مبالغ جدية التصالح بإجمالى مليار و950 مليون جنيه، قائلا: هناك توجيه من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحل المشاكل المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء وتم عقد ورش عمل لشرح تفاصيل القانون، وتسريع عمل لجان المعاينة.

وأضاف المهندس إبراهيم صابر، أنه لن يتم قبول طلبات التصالح على مخالفات الجراجات، قائلا: الجراج جراج وهناك آلية للتعامل مع مخالفات الجراجات التي يصعب إزالتها، لافتا إلى أنه تم فتح 209 جراج بالعقارات كانت مغلقه، في أحياء المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتم ضد من يغلق الجراج ويتم تحويله للنيابة.