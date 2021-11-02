شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات الباعة وغلق كافيه مخالف ومصادرة محتوياته شرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد أنور، حملات متنوعة لرفع الإشغالات، في إطار التصدي لكافة أنواع المخالفات ورفع جميع الاشغالات شملت اشغالات عمارة 37 السوسرى بالحى العاشر وتم قطع المرافق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم رفع الاشغالات بشارع كامل خضر أمام شركة البيبسي حي السفارات.

كما تم غلق وتشميع كافيه مخالف بالحي العاشر ومصادرة 80 شيشه ورفع المخالفات والشاشات وتم قطع المرافق ورفع عداد الكهرباء، وتم الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وتم رفع اشغالات بائع فول شارع كامل خضر حي السفارات .

وشملت الحملات رفع الاشغالات وإزالة المخالفات خاصة ببائع أغنام وعربه فول بشارع الجامعة زهراء مدينه، وتم رفع اشغالات محلات وباعة جائلين بشارع السلاب بزهراء مدينه نصر.

وفي إطار التصدي لكافة أنواع المخالفات ورفع جميعا الاشغالات تم إزالة إشغالات حديد وسلاسل و حواجز للسيارات أمام عقار 15 /16 ش ناصر خسرو الحى السابع، وحرصا على الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين تم رفع شيش من كافيه روكس بشارع محمد يوسف موسي، كما تم رفع كشك مخالف من طريق النصر .