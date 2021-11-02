شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بدائرى المعادى وأعمال تطوير طريق المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أعمال رفع مخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بالطريق الدائري قطاع المعادي أمام كارفور بطول الطريق بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة والإنقاذ المركزي، وتم فتح الطريق بعد رفع تلك المخلفات، حيث أثني علي المجهود المبذول من جميع العاملين .

وتابع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال تطوير شارع سيد زكريا بمنطقة شيراتون بشرق القاهرة وطلب من الإدارة المركزية للتجميل سرعة الإنتهاء من أعمال الزراعة بطول الشارع وتكثيف زراعة وتنسيق الورد حول الأشجار والنخل .

كما تفقد خلال الجولة أعمال تطوير طريق المطار بمحور العروبة من أول باب المطار وحتي كوبري المطار بصلاح سالم بطول 4 كيلو متر بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل ، موجها بسرعة وضع الإضاءة الحديثة بطول الطريق ودهان الأعمدة مع استمرار العمل من الجميع لإنهاء تلك الأعمال التي تتم بمعرفة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.