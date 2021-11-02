شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: مستشفى سوهاج الجامعى حررت بلاغ بصفتهما ضد المعتدين على طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة ايمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، الطبيب الذى تم الاعتداء عليه بمستشفى سوهاج الجامعى، بمنزله، بحضور كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور اسامة رشاد عميد كلية طب سوهاج.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، فى بيان أن عدد من أسرة مريضة قاموا بالاعتداء على الطبيب أثناء أداء عمله بمستشفى سوهاج الجامعى وأحدثوا به إصابات و تلفيات بالمستشفى.

و ذكرت الدكتورة إيمان سلامة أن إدارتى الجامعة و مستشفى سوهاج الجامعى قامتا بتحرير بلاغ بصفتهما ضد المعتدين و ووجهوا لهم اتهامات بالتعدى على طبيب أثناء أداء عمله و إحداث تلفيات بالمستشفى إضافة إلى تعطيل سير العمل فى منشأة حيوية مما يعرض حياة المرضى للخطر، و أضافت أن النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

و أكدت على متابعة نقابة الأطباء لسير التحقيقات و وجهت الشكر لإدارتى جامعة سوهاج و كلية طب سوهاج على القيام بدورهما نحو حماية العاملين و تحرير المحضر عن المنشأة، كما ناشدت جميع المنشآت الطبية باتباع توجيهات النقابة و تعليمات وزارة الصحة و المجلس الأعلى للمستشفيات للإبلاغ عن حوادث التعدى على العاملين بالمستشفيات باسم إدارة المستشفى و ليس المعتدى عليه بشكل شخصى ‘حتى يتم التحقيق فى المسار القانونى الصحيح.