شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يناقش مع أسقف البحر الأحمر أمور رعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر.

وعرض على قداسة البابا، خلال اللقاء، عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

ويعتبر الأنبا إيلاريون خريج كلية علوم، وحاصل على دكتوراة في الكيمياء، ودخل دير البراموس بوادى النطرون عام 1999 م، وصار كاهنا قسًا فقمصًا فى الدير، وكان مساعدًا للأب الوكيل في الدير.

بعد والأنبا ثاؤفيلس (2019 م.) أشرف على الإيبارشية نيافة الأنبا دانيال لحين رسامة الأنبا إيلاريون.