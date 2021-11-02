شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل إجراء انتخابات اتحاد الطلاب وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس إجراء انتخابات اتحاد الطلاب وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث انتهت بعض المدارس من تنفيذ الانتخابات واختيار الأعضاء، والأمين والأمين المساعد، على أن يتم إجراء انتخابات الاتحادات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة مع إجراء الانتخابات لاختيار المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس على مستوى الجمهورية بواقع 27 عضواً.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل إجراء انتخابات اتحاد طلاب المدارس للعام الدراسى الجديد، حيث أوضحت فى خطاب لها أنه بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية بعد تقسيم الفصول إلى مجموعات يتم معاملة كل مجموعة مستقلة معاملة الفصل المستقل ، وبهذا يكون لكل مجموعة مجلس ومكتب تنفيذى خاص بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت المدارس لخفض الكثافات الطلابية تحقيقا للتباعد بين الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن هناك حلولا تطبقها المدارس لتحقيق التباعد بين الطلاب، منها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية بعد تجهيزها بالمقاعد المطلوبة، إضافة إلى تقسيم حضور الطلاب إلى فترات بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، حيث تلجأ المدارس إلى نظام الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية وفى حالة عدم انخفاض الكثافة يمكن للمدرسة أن تقسم حضور الطلاب إلى 3 فترات دراسية.

وكان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب بالمدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.