شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 1127 شاباً واستخراج 2453 شهادة قياس مستوى ورخصة مزاولة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 1127 شاباً من مختلف المؤهلات، بينهم 14 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية البالغ عددهم 4486 شاباً، فضلاً عن استخراج 1129 ترخيص مزاولة الحرفة، و1324 شهادة قياس مستوى المهارة .

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 612 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 231 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه .