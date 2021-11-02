شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات توعوية بكليات جامعة القاهرة فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تنظم محاضرات توعوية على مستوى كليات الجامعة فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022، وفى إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وأضاف الدكتور الخشت، فى بيان أن المحاضرات التوعوية للحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعى والمعرفة لدى الطلاب بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطى على الصحة العامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، وتزويدهم بالمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مخاطرها، بما يساهم فى بناء طالب نافع للمجتمع والوطن، وحماية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم برامج وحملات تثقيفية وتوعوية لحماية طلابها من الوقوع فى الإدمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب مخاطره، وحثهم على الابتعاد عن المخدرات وتوضيح مدى الأضرار الصحية والنفسية والمادية والاجتماعية السلبية لها عليهم وعلى مستقبلهم، والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للقيام بمهام التوعية والتثقيف ضد ظاهرة الإدمان، والتواصل مع المصابين وتقديم العلاج والمشورة لهم فى سرية تامة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد الطلبة وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التى تنتج عن التعاطى على الصحة العامة للإفراد، وتأتى تدعيمًا لدور الجامعة فى حماية المجتمع من المخاطر التى تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية فى نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة افتتحت أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب، كما استحدثت خلال السنوات الأخيرة برنامج الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات لتخريج كوادر متخصصة فى علاج ومكافحة الإدمان.