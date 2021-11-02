شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية لقافلة خريجى الأزهر مع طلاب كلية العلوم بطور سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أعضاء قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة جنوب سيناء، عدة لقاءات عامة ومحاضرات وندوات تثقيفية، لطلاب وطالبات كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

تم عقد محاضرات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وندوة عامة عن دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مجابهة الفكر المتطرف، فضلا عن عقد لقاء مفتوح مع عدد 300 طالب وطالبة من جامعة الأزهر، بحضور عميد كلية العلوم الأزهرية أ.د نصر خضري، تناول اللقاء كيفية تأهيل الطلاب وصقلهم بأفكار الوسطية والاعتدال؛ ليكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر الشريف وتفنيد الفكر المتطرف لحماية المجتمع من مخاطر أفكارهم الخبيثة، كما تم فتح باب الحوار مع الطلاب والطالبات، ودار حوار حول عدد من الشبهات التي تم تفنيدها وللطلاب الأزهريين.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع كتيبات تفنيد الفكر المتطرف الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف التي توضح موقف الإسلام من العمليات الانتحارية، وبيان عدة مفاهيم، مثل: مفهوم المواطنة، ومفهوم الخلافة، والدعوة إلى التسامح والوسطية والاعتدال.