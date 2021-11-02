شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جامعة حلوان باحتفالية النشر Web of Science بالأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المجلس الأعلى للجامعات، جامعة حلوان لإسهاماتها الكبيرة بمجلاتها العلمية التى تصدر باللغة العربية والمدرجة فى كشاف الاستشهادات العربي ARCI الخاصة بالناشر Clarivate، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى للنشر الدولي في Web of Science ، والتي أقيمت في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الغر امين الجامعات الخاصة والأهلية ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة و الأهلية، وتحت رعاية الناشر Clarivatev.

هنأ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بهذا الإسهام الكبير مشيداً بدور جامعة حلوان في مجال النشر العلمي محلياً ودولياً، كما تحتوي الجامعة على عدد كبير من المجلات العلمية المميزة والفريدة، وخاصةً في ظل احتواء الجامعة على كوادر علمية مميزة.

تسلمت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جائزة الاسهامات العلمية لمجلات الجامعة وأوضحت أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعمل على تطوير أداء البحث العلمي بالجامعة والرقي به و بالمجلات العلمية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية في النشر الدولي ، وهو مايساهم بدوره في اكساب الباحثين الخبرة الأكاديمية والعملية التي تؤهل الطلاب والدارسين لمواكبة متطلبات سوق العمل والنهوض بالبلاد ، لذا يجب توفير أفضل السبل لتقديم الخدمات العلمية والبحثية والتعليمية التي تحفز على الإبداع والتفوق والتميز للمساهمة في حل مشاكل المجتمع والنهوض بالبحث العلمي ورفع التصنيف الدولي للجامعة.

وقد تم خلال الاحتفالية تكريم الجامعات المصرية وفقاً لمعامل التأثير خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر الدولي في Web of Science ، وكذلك تكريم الكليات التي ينتمي إليها أعلى الباحثين تأثيراً في أعلى 14 مجالا بحثيا تتميز بهم مصر طبقاً للنشر في Web of Science تحت رعاية Clarivate.