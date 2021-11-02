شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين للدراسة بمراكز محفظى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد مقابلات المتقدمين على موقع الوزارة الراغبين فى الدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى، أسماء المتقدمين واليوم المحدد لإجراء المقابلات.

ووفقا للجدول المعلن لإجراء المقابلات للمتقدمين للدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، سيتم يوم السبت 6 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظات : "الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – أسيوط – البحر الأحمر – البحيرة – بنى سويف - الدقهلية – دمياط – السويس – الشرقية – الغربية – الفيوم – قنا – مطروح - المنوفية – المنيا – الوادى الجديد – جنوب سيناء"، على أن تجرى المقابلة بمقر كل مديرية.

فيما يتم يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظتى "الأقصر – سوهاج"، وتجرى المقابلة بمقر كل مديرية، ويوم الاثنين 8 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظات "بورسعيد – شمال سيناء – كفر الشيخ"، وتجرى المقابلة بمقر كل مديرية، ويوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظة القاهرة بمسجد النور بالعباسية، ويوم الأربعاء 10 نوفمبر، مقابلة المتقدمين من محافظة الجيزة بمسجد النور بالعباسية، ويوم الخميس 11 نوفمبر الجارى مقابلة المتقدمين من محافظة القليوبية بمسجد النور بالعباسية .