بالأسماء.. حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من سكرتير عموم وسكرتير عموم المساعدين بمحافظات أسيوط والمنيا والمنوفية والدقهلية.

وتضمنت الحركة نقل اللواء علاء رشاد محمد، سكرتير عام محافظة المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء تامر سعيد محمد، سكرتير عام محافظة قنا إلى سكرتير عام محافظة المنيا، والمهندس نبيل محمد الطيبي، سكرتير عام محافظة الدقهلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.

كما تضمنت الحركة نقل الدكتور محمد محمود أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد اللواء عماد محمد يوسف، سكرتير عام مساعد المنوفية إلى وظيفة سكرتير عام المنوفية، ونقل المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد قنا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، ونقل اللواء محمد صلاح ناجي، سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد قنا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة مستمرة في إجراءات تقييم أداء كافة القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعي وزارة التنمية المحلية أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لإعلان جديد لقيادات الإدارة المحلية لضخ دماء جديدة في العمل المحلي بالمحافظات حيث سيتضمن الإعلان ٦٥ وظيفة للعمل كرؤساء مدن ومراكز وأحياء.