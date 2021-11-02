قبل الافتتاح الرسمي.. تفاصيل بدء تشغيل ممشى أهل مصر (لكل مصريين ومجانا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصبح بكورنيش النيل بالقاهرة مظهر مختلف بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، والتي تمتد من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو، حيث ظهر بشكل جمالي رائع.

وينشر الخليج 365 تفاصيل الانتهاء من المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر قبل الاعلان عن الافتتاح الرسمي للمشروع.

وقالت الدكتورة ملك العشري عضو مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز للاستشارات، والمسؤولة عن إدارة المشروع، إنه سيتم الإعلان عن تهيئة المرحلة الأولى الافتتاح اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن هذه المرحلة تأتي وفقًا لرؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للارتقاء بالعاصمة القديمة، وتطوير مدينة القاهرة التاريخية.

وكانت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقعت كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى أهل مصر" لفترة 9 سنوات.

وأضافت عضو مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز للاستشارات، في تصريحات لمصراوي، إنه تم التعاقد مع بعض البرندات لاستغلال المناطق التجارية في ممشى أهل مصر، وهم حاليا في مراحل تشطيب وحداته. استعدادا لتشغيلها مطلع العام المقبل.

وأكدت أن الشركة تنفذ استشارات ما قبل البيع، واستشارات ما بعد البيع، فضلًا عن وجود استشارات خاصة بتكوين الدراسات وكيفية التسويق التجاري، وأيضًا دراسات تهيئ المنشأة للعمل.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تنفذ بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة، وتضم 19 مبنى مختلفًا، و 62 محل بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

وأكدت أن المشروع متاحة لكل المصريين بشكل مجاني، لافته إلى أن تعاقد الشركة يشمل المرحلة الأولى فقط، لكن الرملخة الثانية التى يتم تنفيذها حاليا لم يتم طرحها للإدارة.