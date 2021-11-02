على مدار ٣ أيام.. جولات مكوكية لرئيس مصر الوسطى لكهرباء الوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

على مدار ٣ أيام متواصلة ، قام المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بجولات مكوكية لقطاع توزيع كهرباء الوادي الجديد التابعة للشركة والتي تحتوي على 46٪ من مساحة مصر.

بدأ رئيس الشركة جولاته باجتماع موسع مع قيادات القطاع بالخارجه لاستعراض المؤشرات الفنية والتجارية القطاع ، بالإضافة لمناقشة نسب الفقد لهندسات القطاع وكذلك نسب الخصم ونسبه المغلق والمؤجل ونشاط حاملي الظبطية القضائية وما تم تحصيله خلال الربع الأول من العام المالي ونسب التحصيل ومتٱخرات القطاع الخاص والاستثماري.

ووفقا لتصريحات رئيس الشركة لمصراوي، فإنه تم أيضا مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وكذالك معدلات الأعطال ، حيث تم وضع مستهدفات وٱلية التنفيذ لتحسين جميع المؤشرات الفنية والتجارية.

وأضاف أنه قام بالمرور على مشروع تغذية الوحدات السكنية بأبوطرطور وكذلك المرور على هندسات بلاط والداخلة وقريه ابومنقار ، حيث تفقد المشروعات التي تشرف عليها الشركة بمنطقة شرق العوينات.

واختتم رئيس الشركة زيارته بالمرور على هندسه الفرافره ، حيث اجتمع مع العاملين وحثهم على ضروره الاهتمام بجودة التغذيه الكهربائية لتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.

وحرص "شمعه" على تقديم الشكر لجميع العاملين بالقطاع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين نسب الفقد وزيادة الإيرادات حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامتها.

وفي سياق متصل صرح المهندس رأفت شمعة، بأن نسبه الفقد بالشركه وصلت الي 18 ٪ مما كان له بالغ الأثر في زيادة إيراداتها، حيث بلغ الإيراد الشهري مليار ومائه مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2021 وعليه قدم الشكر لكل العاملين بالشركه على المجهود الذي بذل خلال الاشهر السابقة.