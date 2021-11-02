اليوم.. غلق كلي لوصلة محور صفط اللبن المؤدية إلى الدائري لمدة 30 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة (30) يوما فقط.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن توقيت الإغلاق بدأ في تمام الساعة ١٢صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢/١١/٢٠٢١ و حتى الساعة ٥ صباح يـوم الأربعاء الموافق ١/١٢/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١ صباحا حتى الساعة ٦صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأشارت المحافظة، إلى أن ذلك جاء نتيجة بدء الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريـق كمال عامر " محور الزمر سابقا " بالبدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر " محـور الزمر سابقا " وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.​