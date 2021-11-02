نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بالمولد النبوي بحضور "فرقة المرعشلي" وقيادات دينية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

في ليلة محمدية رائعة، احتفل نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة بالمولد النبوي الشريف أمس الاثنين بحضور فرقة المرعشلي للإنشاد الديني.

وقدمت فرقة الإنشاد الديني مجموعة متميزة من الفقرات الغنائية في حب النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وسط تفاعل ومشاركة لفيف من أعضاء النادي وذويهم من السيدات والشباب والأطفال.

وفي كلمته، رحب المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي بالحضور ، مشيرا إلى أن المولد النبوي الشريف يمثل احتفالية غالية لكل مسلم، موجها الشكر للحضور نيابة عن أعضاء النادي ومجلس الإدارة.

وأكد"البهي" أن نادي قضاة مجلس الدولة يحرص علي مشاركة المصريين وليس أعضاء النادي فقط في المناسبات الوطنية والدينية، في الوقت الذي تحدث فيه عن أهمية إطلاع الأجيال الجديدة على إحياء المناسبات والتحلي بأخلاق النبي التي هي بمثابة منهجا للحياة.

وتحدث الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني السابق بالوزارة عن أهمية الاقتداء بالنبي وخلقه وحسن المعاملة ، منوها إلى أن النبي محمد كان يتعامل مع كافة المواقف والأحداث بالنبوة وكونه رئيسا لدولة وقائدا عسكريا للجيش وقاضيا.

وأشاد "طايع" بفرقة المرعشلي وجهودها في إثراء الإنشاد الديني، داعيا الله بأن يرزق قضاة مصر الحكمة والقوة والعدالة التي يتحلون بها في عملهم الحالي لخدمة الوطن.

وأكد"طايع" أن الاقتداء برسول الله لا يعني عدم التجديد لأن الكثير من القضايا تغيرت وبالتالي لايجب الوقوف عند نقطة معينة تجاه فتاوي كانت تحكمها ظروف معينة ومواقف طارئة وامكانيات في حينها.

ووصف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأنه تجديد للعشق والولع والاقتداء بالرسول الكريم، في الوقت الذي أكد فيه علي أن حب الرسول هو مفتاح قضاء الحوائج، ومن ثم يجب السير علي أخلاق النبي في الإخاء والتسامح وحسن المعاملة مع الآخرين.

وألهب الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، ومدير مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث، حماس الحضور حينما تحدث بأبيات الشعر عن نشأة النبي ومسيرته مؤكدا على أن هجرة النبي لم تكن خوفاً كما يدعي المزورون والمتطاولون، وإنما كانت تشريفا للهجرة والصبر والسعي لنشر دين الله.

وقال"بغدادي"إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف له مذاق خاص في مصر عن أي بلد آخر، موجها الشكر لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة علي هذا الجهد.

وأعرب الحضور عن سعادتهم ببرنامج الاحتفال الذي قدمه المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة النادي والذي قدم بدوره الشكر للمستشار ايهاب اسماعيل سكرتير عام النادي، وللمستشار أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة النادي ، ومنسق الاحتفال على خروج الاحتفالية بالشكل اللائق، والتي بدأت بآيات الذكر الحكيم للشيخ محمود الطوخي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم الوقوف للسلام الجمهوري ، ودقيقة حداداً على أروح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن.