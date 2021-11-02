شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة بمنتدى التعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى فتح باب التسجيل للمُشاركة فى النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

ويتناول المنتدى العالمى للتعليم في نسخته الثانية يتناول العديد من المحاور الهامة، وتشمل مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، في ظل تداعيات جائحة كورونا والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، و جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، والتحول الرقمي وما بعده: "الشمولية والإتاحة والاستدامة".

ويُحاضر بالمنتدى خبراء دوليون من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والشباب وكذلك العديد من الشخصيات العامة.