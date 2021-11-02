شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه نظائر مشعة وإزاى بتستخدم فى الزراعة والأغذية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين لا يعرف الاستخدامات المتعددة للنظائر المشعة الموجودة بمفاعل إنشاص البحثى النووى، وفى مقدمة هذه الاستخدامات تكون الزراعة والأغذية والطبية، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل إنشاص النووى:

أولا: فى مجالات الزراعة ما يلي:

1- زيادة إنتاجية الأرض.

2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

4- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

6-تعقيم البذور.

ثانيا: بالنسبة الاستخدامات الطبية: تستخدم النظائر المشعة العلاج الإشعاعي والعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضي على الورم.

ثالثا: تستخدم في الكيمياء الحيوية: لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين وذلك بإعطائه غذاء يحتوي على عنصر مشع ويحتوى على العنصر المشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.

رابعا: تستخدم في تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الإشعاع في الأورانيوم والرصاص.

خامسا: تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.