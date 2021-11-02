الحكم على متهم في أحداث جامعة القاهرة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهم محمد شحاتة راغب الصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة القاهرة".

واتهمت النيابة محمد شحاتة راغب بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح من الجهات المعنية، وأيضًا حيازة المفرقعات والأسلحة النارية التي من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة للمتهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.