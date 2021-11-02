شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات خفض استهلاك الكهرباء بالثلاجة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح التى تساعد ربة المنزل فى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، ومن خلال الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالاتي:

1- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة.

2-ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

4-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.