لا يوجد ما يدعو للخوف.. رئيس "التنمية الحضرية" يكشف تفاصيل إزالات القاهرة التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه لا يوجد ما يدعو للخوف من جانب المواطنين بالنسبة لأعمال التطوير التي تجرى الآن في منطقة القاهرة التاريخية.

وأضاف صديق، لمصراوي: "مش عارف الناس متخوفة من إيه مع إن إحنا بدأنا بعض الإزالات والتي لا تتجاوز الخرابات أو الأماكن الفارغة".

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية: "الإزالات تتم بالاتفاق مع المواطنين وفي ناس بتجيلنا تقول دخولنا معاكم إحنا عايزين تعويض ونمشي وذلك لأن التعوضيات جيدة جدًا".

وتابع أنهم لا يعملون على إزالة المنطقة ولكن ما يجرى هدفه تدعيم النسيج البيئي والمجتمعي والعمراني لمنطقة القاهرة التاريخية والحفاظ عليه وذلك لأن القاهرة التاريخية منطقة مسجلة في منظمة اليونسكو ولذلك يتم العمل على تطويرها والحفاظ عليها.

وقال صديق: "إحنا بنرمم واجهات المنازل للناس على حسابنا وذلك للتوافق مع الطراز الإسلامي لمدينة القاهرة التاريخية، وبقول للناس متخافش خالص مفيش حد هيتنقل من مكانه إلا لمكان أفضل".

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنه توجد تدخلات مختلفة من قبل الصندوق في مسألة التعويضات ويتم التعامل مع كل فئة على حدة طبقا لتقارير جهات استشارية معمارية محايدة وليست حكومية.

وواصل صديق: "إحنا لينا توصية واحدة بس للجهة الاستشارية وهي أن تختار القيمة الأعلى للتعويض حول وجود حد أدنى وأقصى".

وحول صرف التعويضات من عدمه حتى الآن، قال: الفلوس جاهزة لكن توجد مشكلة في الملكية نفسها، فعلى المواطن أن يثبت ملكيته للوحدة أو المنزل وهنا ندخل في تفصيلات قانونية طويلة ومختلفة المراكز والقوى وهي أمور خاصة بالملاك وليس بالصندوق أو الحكومة.

وبين صديق: "المشكلة إن الناس ليس لديها ما يثبت المواريث، ونحن رصدنا كمرحلة أولى 2 مليار جنيه تعويضات لسكان القاهرة التاريخية وهذا الرقم من الممكن أن يصل لأرقام أخرى كبيرة جدًا".​