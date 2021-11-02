​​هذه الأماكن تحميك.. الأرصاد توجه نصائح للتعامل مع الرعد والبرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لن تكون مشابه لطقس أول الأسبوع الجاري من أمطار ورعد وبرق، حيث تستقر الحالة الجوية بنسبة كبيرة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أنه في حالة حدوث برق يجب ألا يتواجد المواطنون في الشوارع أو بجانب الأشجار والأعمدة، لافتًا إلى أن السحب تعمل على إصدار إشارات كهربية تصل شدتها إلى 2000 واط وهي كافية لحدوث وفاة فورية، مؤكدًا أن أصحاب السيارات عندما يرون البرق يجب عليهم التوقف في أماكن معزولة.

وأضاف شاهين، يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى، مما يجعلنا نستشعر ارتفاع في الحرارة نهارا، لكن خلال فترات الليل يكون الطقس أكثر برودة، مشيرا إلى أن الشبورة ستبدأ تتكون في الصباح الباكر بشكل كثيف خاصة على الطرق الزراعية.

وأشار إلى أنه لا يوجد فرص أمطار رعدية أو غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها ستكون أمطار خفيفه على بعض المناطق بالسواحل الشمالية.