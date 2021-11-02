"الاستدامة ومواجهة تغير المناخ".. أبرز رسائل السيسي في كلمته أمام قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كلمة أمام "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ" المقامة في مدينة جلاسجو برئاسة بريطانيا.

ويرصد (الخليج 365) أبرز رسائل الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة تغير المناخ والتي جاءت كالتالي:

1- مصر تتطلع إلى استضافة الدورة القادمة من قمة تغير المناخ باسم القارة الإفريقية.

2- سنسعى خلال رئاستنا، إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع.

3- نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل.

4- مصر تدعو العالم لمعاملة أفريقيا تعامل خاص، وفقًا لحجم التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية.

5- قارة إفريقيا تواجه التداعيات الأكثر سلبية لظاهرة التغيرات المناخية رغم عدم مسؤوليتها عنها.

6- مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع.

7- أثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي، بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.

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