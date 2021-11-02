"عامل يهتك عرض طالبة بالإسكندرية وجريمة قتل الإسماعيلية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة الإدارية تحقق في اتهام عامل بهتك عرض طالبة داخل مدرسة الإسكندرية

تباشر النيابة الإدارية بالإسكندرية، التحقيقات في بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بشأن واقعة قيام عامل بهتك عرض طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة العجمي التعليمية، وذلك يوم 16 أكتوبر الجاري.

قتل في الطريق العام.. النائب العام يأمر بالتحقيق في جريمة الإسماعيلية

أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية.

لهذه الأسباب قضت الجنح بحبس المنتج أحمد السبكي 6 أشهر غيابيًا بسبب "فيلم الفرح"

أودعت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، حيثيات حكمها بمعاقبة المنتج أحمد السبكي بالحبس 6 أشهر غيابيًا، في القضية التي حملت رقم (21104) لسنة 2021 جنح الدقي، بسبب استخدامه صورة لأحد السيدات في إحدى المشاهد من فيلم الفرح، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورتها وسمعتها، ومطالبته بحذف المشهد من الفيلم.

ضبط مريض نفسي اعتدي بساطور على عامل وفصل رأسه بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذي بكلمات غير مفهومة .

"ابعد الكلب بتاعك".. كواليس اتهام أنوشكا لجارها بسبها داخل كومبوند بأكتوبر

حررت الفنانة أنوشكا محضرا ضد أحد قاطني الكمبوند سكنها بمدينة السادس من أكتوبر تتهمه بالسب.

المعاينة تكشف ماذا حدث في حريق مدرسة الأورمان بالعمرانية؟

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات حرث شب في مدرسة الأورمان بحي العمرانية، غرب المحافظة.

جريمة الابنة وخطيبها.. 15 يومًا حبس بتهمة قتل والدها في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الاثنين، تجديد حبس فتاة وخطيبها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل والدها داخل مسكنه في منطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة.

تأجيل دعوى تعويض خالد الغندور 10 ملايين من عبدالناصر زيدان لجلسة 23 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان لجلسة 23 نوفمبر الجاري.

بـ"مليون و700 ألف جنيه".. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 240 طربة حشيش بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش.