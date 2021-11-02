شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق 537 مليون جنيه أرباح وإيرادات خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، نجاح هيئة الأوقاف فى تحقيق 6 أرقام قياسية في أربعة أشهر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسن استثمار أموال الوقف ودعمه لكل ما يتصل بتطوير منظومة الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الأرقام التى حققتها الهيئة جاءت على النحو التالى:

أولاً : في شهر يوليو 2021م :حققت هيئة الأوقاف المصرية صافي أرباح وإيرادات بلغ : (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

ثانيًا : في شهر أغسطس 2021م حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة 33,8% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

ثالثًا : في شهر سبتمبر 2021م : حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4% ، وهو أعلى عائد لهذا الشهر في تاريخ هيئة الأوقاف .

رابعًا : بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر2021م) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021م ، وبزيادة قدرها (138,514,771) جنيها بنسبة زيادة 61.5% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .

خامسًا : في شهر أكتوبر 2021م :حققت هيئة الأوقاف صافي أرباح وإيرادات بلغ : (173,637,231) جنيهًا ، بزيادة قدرها (28,289,995) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 /2021م ، وزيادة قدرها (51,610,961) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 42.3% عن نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020م .

سادسًا :بلغ إجمالي أرباح وإيرادات الأربعة أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر2021م) صافي أرباح إيرادات بلغ : (537,537,225) جنيهًا ، بزيادة قدرها (76,805,240) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020/ 2021م ، وزيادة قدرها (190,125,732) جنيهًا بنسبة زيادة قدرها 54.7% عن نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020م .