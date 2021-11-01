شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: 20 دولة صناعية تسبب 80% من غازات الاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدول الصناعية الكبرى 20 دولة تسبب 80% من غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، وتابع:"أول اتفاقية لتغير المناخ كانت عام 1979، مشيرا إلى أن تغيرات المناخ تؤثر على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية".

وأضاف "خليفة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس السيسي يعد الأعظم لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، كونه يعزز البيئة للتكيف مع درجات الحرارة، مشددا على أن مصر تتخذ خطوات استباقية للحفاظ على الأمن البيولوجي، الذي قد يصاب بالخلل جراء تغير المناخ.

وأكد "خليفة"، أن جون كيرى مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، أكد أن مصر الدولة الوحيدة الواعدة في التكيف مع التغيرات المناخية، بفضل المشروعات الخضراء وصديقة البيئة التي تنفذها، مشيراً إلى المجهود الضخم الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مواجهة تحديات التغير المناخى في مصر والقارة الإفريقية.