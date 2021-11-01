شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن قبول الطالبات الحاصلات على تقدير جيد في السكن الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر استيعاب أكبر عدد من الطالبات المتقدمات للسكن الجامعى، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، فقد تقرر قبول الطالبات الحاصلات على تقدير جيد بالوجه البحرى بالفرقة الأولى والثانية الكليات العملية، والراغبات فى الالتحاق بالسكن الاقتصادى،

وعلى الطالبات الاستعلام عن القبول بالسكن الجامعى عبر موقع خدمات الجامعة وطباعة استمارة الالتحاق بالمدن الجامعية والتوجه إلى مبنى أبو بكر.