شكرا لقرائتكم خبر عن علوم الفضاء: الدول المتقدمة لا تلتزم بمواجهة تغيرات المناخ ومصر تتحول للطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعلاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء والفلك بالأمم المتحدة، إن هناك فجوة في التمويل بالنسبة للدول المتقدمة التي تعهدت بدفع 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، ولم يصل إلى الدول النامية أكثر من 71 مليار دولار، ومن المؤسف أنها عبارة عن قروض، وليست منح، وهذا الأمر يسبب عبئا ماليا كبيرا على تلك الدول.

أضاف النهري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور، أن الصندوق الأخضر أو المناخ الأخضر يتمثل في إقامة المشروعات التي تتوائم مع التغيرات المناخية، ولا تؤثر في زيادة الانبعاثات الكربونية أو الاحترار، مردفا: "أستراليا تعترض على المناخ الأخضر، لأنها أكبر مصدر فحم على مستوى العالم، ومن المؤسف أن الدول المتقدمة تنظر إلى مصلحتها الشخصية حتى ولو على حساب المواطنين، لذا لا تتجه إلى الطاقة النظيفة".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية واجهت خلال العام الحالي مجموعة من الأعاصير، أفقدتها منشآت ضخمة بسبب التغيرات المناخية، متابعا: "مصر تضع على رأس أولوياتها ولديها نموذج متكامل للتنمية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال التحول إلى الطاقة النظيفة".