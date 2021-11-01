النيابة الإدارية تحقق في اتهام عامل بهتك عرض طالبة داخل مدرسة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة الإدارية بالإسكندرية، التحقيقات في بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بشأن واقعة قيام عامل بهتك عرض طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة العجمي التعليمية، وذلك يوم 16 أكتوبر الجاري.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، بأن المستشارة نيڤين الديب مدير نيابة التعليم القسم الثاني بالإسكندرية، قيدت البلاغ بالقضية رقم ٧٠٦ لسنة ٢٠٢١، وإحالتها للمستشار عمرو الشاذلي الوكيل العام الأول لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.