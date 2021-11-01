تأجيل محاكمة تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات لـ 3 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 18 متهما بينهم "6 أتراك، و11 مصريًا، ألماني"، في قضية جلب المخدرات والاتجار داخل البلاد لـ 3 يناير؛ لحضور مترجمين وإخصائي اجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة السر محمد خميس.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، أن يوم 22/6/2021 التقى المتهم عبدالعزيز سالم عمره 15 عامًا، بالمتهم الأول عليان سالم 50، (عامل زراعي)، وانضم إليه باقي المتهمين وكان الغرض من الانضمام جلب مواد مخدرة من خارج البلاد، وإتجارها داخل مصر على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في تحريات مباحث مكافحة المخدرات، أن التحريات السرية التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر كونوا عصابة لجلب المواد المخدرة خارج الأراضي المصرية لترويجها داخل البلاد، وأن المتهم الأول هو الممول الرئيسي لتشكيل العصابة.

وأثناء ضبطهم المتهمين تواجد معاهم عدد 90 كجم من الكوكاين و54 حشيش 105 اميفيتامين و79كجم هيروين، وأقراص من المواد المخدرة، وبحوزتهما أسلحة نارية.