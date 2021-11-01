نقيب المحامين يقبل اعتذار إبراهيم سعودي عن الإشراف على الشؤون القانونية بالنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بقبول اعتذار إبراهيم سعودي عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين؛ مع استمرار تكليفه، متطوعًا بلا أي أجر أو أتعاب من أي نوع، بموالاة ومتابعة كافة البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كافة الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها.

وقال عطية في قراره: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة.. قررنا ما هو آت: قبول اعتذار إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية في نقابة المحامين ؛ مع استمرار تكليفه ـ متطوعًا بلا أي أجر أو اتعاب من أي نوع ـ بموالاة ومتابعة كافة البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كافة الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها".​