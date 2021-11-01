شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى التغيرات المناخية: التشجير الطاقة الشمسية يواجهان آثار تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد صبرى استشارى البيئة والتغيرات المناخية، أن التغيرات المناخية تسببت في آثار كثيرة، سواء فيضانات أو آثار مدمرة وعواصف، موضحا أن هذه الآثار تحدث منذ زمن، وستستمر وستزيد مخاطر التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن من الآثار السيئة للتغيرات المناخية، الأعاصير وحرائق الغابات التي تجتاح العالم كله وآثار سلبية على الاقتصاد العالمى.

وأضاف استشارى البيئة والتغيرات المناخية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن دول العالم أصبحت على وعى بخطورة السكوت على التغيرات المناخية وضرورة مواجهته بشكل فعال، موضحا أن الأثار الخاصة بالتغيرات المناخية متواجدة منذ فترة ولكن بعض دول العالم كانت لا تتعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال وكافى خاصة الدول الصناعية المتسببة أكثر في التغيرات المناخية ومقصرة أكثر في حق الدول النامية حيث لا تتخذ الإجراءات التى تحمى العالم من التغيرات المناخية ولا تقدم التمويل الكاف .

ولفت استشارى البيئة والتغيرات المناخية ، إلى أن أبرز الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التوجه نحو الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والرياح والطاقات المتجددة والتشجير وتعظيم كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل لها والإدارة الجيدة للغابات.