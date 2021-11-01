شكرا لقرائتكم خبر عن معمل المناخ الزراعى: اتجاه مصر للطاقة المتجددة أحد أدوات مواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن مصر من الدول المتأثرة وليست مؤثرة في التغيرات المناخية، موضحا أن هناك خطوات استباقية اتخذت لمواجهة التغيرات المناخية، من بينها مشروعات الطرق الحديثة والجديدة لتقليل الانبعاثات، حيث وقوف السيارات بشكل طويل في الطرق يزيد من الانبعاثات، ولكن الطرق الجديدة تقلل من مدة تواجد السيارات في الطرق.

وأضاف رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز ، أن من بين الخطوات أيضا لمواجهة التغيرات المناخية التي تطبقها مصر هو التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى سيارات كهربائية بدل من السيارات التي تمون بالبنزين.

وأوضح رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن مصر أعلنت مبادرة إنتاج أصناف نباتية تتحمل الإجهاد الحرارى والملحى التي تعد ضمن تداعيات التغيرات المناخية.

ولفت رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إلى أن مصر من أبرز الدول التي تهتم بمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعد نافذة أفريقيا وطلبت استضافة قمة مناخ المقبلة ، موضحا أن مصر من أول الدول التي تنادى بتقليل الأسباب التى تؤدى للتغيرات المناخية.