شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء جامعة الأزهر يجرون 200 عملية جراحية في الأقصر ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمًا لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير حياة كريمة للمصريين؛ شهدت قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة الأقصر إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن خطة عمل القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف تقوم على دعم المبادرات الرئاسية، وطبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، وخاصة المناطق الأولى بالرعاية.

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر أنه نظرًا للاحتياجات المطلوبة والإقبال الكبير تم تقسيم أفراد القافلة الطبية الموجودة بمحافظة الأقصر إلى أربع مجموعات عمل تعمل على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن القافلة قامت بمباشرة أعمالها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية بأربعة مستشفيات في وقت واحد في محافظة الأقصر؛ نظرًا للإقبال الكبير، لافتًا إلى أن أطباء العيون توجهوا للعمل بمستشفي حورس (أرمنت سابقًا) والتي تبعد عن محافظة الأقصر بما يقرب من 30 كيلو متر وذلك لإجراء العمليات الجراحية المتأخرة هناك،وتوجه أطباء النساء والتوليد إلى مستشفي إيزيس (طيبة سابقا)، وتوجه أطباء الأنف والأذن الحنجرة إلى مستشفى إسنا المركزي والتي تبعد عن المحافظة 60 كيلو متر وذلك لإجراء العمليات المتأخرة هناك، وتوجه باقي أطباء القافلة إلى مستشفى الأقصر العام والمعروفة حديثًا باسم: مستشفى الكرنك العام، وذلك لإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية في باقي التخصصات.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الطبية، قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1600 مريض، إضافة إلى إجراء حوالي 200 عملية جراحية، وتم صرف العلاج لهم بالمجان.