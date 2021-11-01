وزراء العرب والعالم يشيدون بالجناح المصرى فى جلاسكو: أيقونة فى حماية البيئة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد مجموعة من وزراء العرب والعالم الجناح المصرى بمؤتمر الاطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة ومنهم زرطاج جول وزيرة التغير المناخي بباكستان والمهندس ترفيق الشرجي وزير المياه والبيئة باليمن ومعاوية الردايدة وزير البيئة الأردنى والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركة مصر فى الفترة من 31 اكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجارى.

واشاد الوزراء ورئيس البنك بالجناح المصرى بما يشمله من عروض وكتبيبات ومطبوعات متنوعة تعرض النموذج المصري فى التصدى لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع كافة القطاعات بما يجعلة ايقونة مميزة لمعارض العالم فى حماية البيئة وعرض مشروعات التصدى لاثار التغيرات المناخية.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناحية cop26 يهدف إلى عرض المشروعات والجهود المصرية فى التصدى لاثار التغيرات المناخية وجهودها لدعم التآزر بين اتفاقيات تغير المناخ و التنوع البيولوجى و التصحر بمشروعات ونماذج واقعية تنفذها مصر لتكون نموذج لغيرها من الدول بالاضافة الى خلق تواصل فعال يعزز دور مصر على مستوى العالم.