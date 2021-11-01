مجلس الطاقة العالمى: مصر تملك أجندة ضخمة من المشروعات تكافح تغيرات المناخ

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمى، أن مصر عضو نشط وفعال في قمة المناخ، وتواكب الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، مشيرا إلى أهمية قمة المناخ التي تنعقد الآن، وضرورة أن تخرج بنتائج تواجه التغيرات المناخية.

وأضاف عضو مجلس الطاقة العالمى، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن مصر تملك أجندة ضخمة من المشروعات في كل المجالات تكافح ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية تمثل خطورة كبيرة على العالم.

ولفت عضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المبادرة الأفريقية للتكيف مع المناخ ومبادرة الطاقة المتجددة، خلال مشاركته في قمة باريس 2015 .