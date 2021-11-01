شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغير المناخ لا يحتمل التأجيل.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسي: العمل على مواجهة تغير المناخ لا يحتمل التأجيل.

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الرئيس السيسى أمام قمة المناخ: العمل على مواجهة تغير المناخ لا يحتمل التأجيل ونتطلع لاستضافة القمة المقبلة فى مصر.. الرئيس: الدولة تعمل على التحول للنقل النظيف وترشيد لاستخدام المياه.. وبادرنا بتطبيق نموذج تنموى مستدام يجب على الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار سنويا لمواجهة التغير المناخي

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