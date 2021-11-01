شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: استبدال العدادات القديمة بمسبوقة الدفع خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حسن، مدير المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي، تفاصيل تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمياه على غرار الكهرباء، موضحًا أن الشركة وفروعها في 25 محافظة على مستوى الجمهورية وضعت خطة لاستبدال العدادات القديمة بمسبوقة الدفع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطة تتضمن استبدال جميع العدادات خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع من شأنها القضاء على الأخطاء البشرية في قراءة العدادات.

وأكد أنه تم وضع خطة لتركيب أكثر من 16 مليون عداد، مضيفا أنه تم تركيب نحو 600 ألف عداد مسبوقة الدفع حتى الآن، مضيفا أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع مراقبة الاستهلاك، كما أنها تجعل المواطن متحكم في استهلاكاته.

ولفت إلى أن صلاحية عدادات المياه القديمة من 7 إلى 10 سنوات، لافتا إلى العديد منها في المنازل غير صالحة للاستخدام.