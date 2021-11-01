شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن نجاح 33 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من محافظة الجيزة، لافتة إلى أنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أن الخطباء هم:

1. إسلام محمد عيد عبد العزيز أبو كريم الجيزة كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

2. بهاء السيد علي السيد الجيزة كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

3. محمد عادل أبو عميرة عبد الحميد الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا مع مرتبة الشرف

4. أحمد حسن محمد عباس الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

5. سلام محمد دسوقي محمد سلام الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

6. محمود محمد عبد اللطيف محمد الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا مع مرتبة الشرف

7. رضا محمد عبد العزيز صالح الجيزة كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًا مع مرتبة الشرف

8. هشام عزت سيد دسوقي الجيزة كلية القرآن الكريم جيد جدًا

9. محمد إبراهيم علي سيد أحمد الجيزة كلية القرآن الكريم جيد جدًا

10. عمر قطب عبد الحكيم قطب الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

11. محمد أحمد حسن سيد حسن غنيم الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

12. أنس مصطفى عبد العزيز عبد النافع الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

13. عبد الله يوسف علي عثمان الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

14. مصطفى حمادة إبراهيم فرماوي الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

15. محمد ناصر إمام مسلم الجيزة كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

16. محمد وفاء عبد الستار عبد الحافظ الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

17. عماد أبو بكر محمد إبراهيم الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

18. أحمد خالد حسن حسن الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

19. أسامة محمد ثابت محمد اسماعيل الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

20. محمود عبد السلام مندوه عبد السلام الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

21. عبد الفتاح حسن عبد الفتاح علي الجيزة كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا

22. إسلام سعيد محمود غريب الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا

23. عبد الرحمن خالد سيد عكاشة الجيزة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا

24. السيد عرفة السيد محمود الجيزة كلية التربية قسم اللغة عربية جيد جدًا

25. عبد الله خميس رجب محمد الجيزة كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًا

26. بلال نصر محمد عبد الحكيم الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

27. أحمد محمد إبراهيم عبد اللطيف الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

28. عبد الله عبد الحفيظ أحمد عيد حسن الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

29. عبد الله أحمد عبد الرحمن أحمد الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

30. أحمد محمد أحمد طه الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

31. محمد زكريا عبد اللطيف عباس الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

32. مصطفى مهدي علي عوض الله الجيزة كلية أصول الدين جيد جدًا

33. بلال محمد عبد الباقي أحمد الجيزة شريعة وقانون جيد جدًا

وشددت الوزارة على المديرية باستكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتان شخصيتان حديثتان.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.