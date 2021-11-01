شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين وزيرة البيئة ونظيرها القبرصى على هامش مؤتمر الـ"Cop26" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و كوستاس كاديس وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصى لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية و القضايا المشتركة، وبحث سبل التعاون وذلك ضمن اللقاءات الثنائية التى تعقدها وزيرة البيئة على هامش مؤتمر الأطراف السادس و العشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين فى القضايا البيئية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف مشيرة إلى اهتمام مصر بدعم التعاون مع الجانب القبرصى و خاصة فى مجالات التغيرات المناخية مشددة على التزام مصر بخطط العمل التى تم الاتفاق عليها.

تناول اللقاء بحث آخر المستجدات فى مسارات التعاون التى تم بحثها خلال اللقاءات السابقة فى مجالات حماية المياه وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية كذلك التلوث بالزيت وآخر مستجدات العمل بين الطرفين.

كما ناقش الطرفان المواقف المصرية المؤيدة لتحقيق المصالح البيئية المشتركة لكل الدول وخاصة الجانب الأفريقى كذلك الرؤى المشتركة حول قضايا تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة وحماية البيئة و اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر لمشاركة الرؤى و المستجدات.

ومن جانبه أشاد وزير البيئة القبرصى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى و العالمى لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الأفريقية وإنجازاتها المميزة بالمحافل الدولية.