شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش مؤتمر الأطراف الـ26.. وزيرة البيئة تبحث التعاون مع دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، مريم المهيرى وزيرة البيئة وتغير المناخ الإمارتية، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتى، لبحث مجالات التعاون الثنائى البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها فى الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ26 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة لوزيرة البيئة الإمارتية على توليها حقيبة البيئة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى هذا الملف الهام والحيوى ، وأكدت وزيرة البيئة على التعاون البناء والمثمر بين وزراتى البيئة المصرية والإماراتية ، مشيرة إلى أنه فى إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب فى دورته الحالية، فإنه من الممكن التعاون بين دولتى مصر والإمارات للخروج بمبادرة مشتركة لتغطية مؤتمرات تغير المناخ القادمة (cop27 و cop28). مؤكدة أن مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوى لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق للإعداد لهذه المبادرة المشتركة ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة.

ومن جانبه أكد الجانب الإماراتى على عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتى مصر والإمارات، مثمناً قدرات وإمكانيات جمهورية مصر العربية وبذلها أقصى الجهود لنجاح المؤتمر الحالى لتغير المناخ (cop26) والذى سيكون علامة بارزة فى سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ . مرحباً بالمبادرة المقترحة من جانب وزيرة البيئة المصرية وأنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تلك المبادرة.