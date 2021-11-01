شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناخ: أعاصير وذوبان جليد بسبب التغيرات المناخية الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صابر عثمان خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة، إن الدول المتقدمة كانت قد تعهدت في 2009، بتقديم 100 مليار دولار للدول الفقيرة في الفترة من 2010 وحتى 2020.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقارير تفيد بتوفير 80 % من هذا المبلغ ولكنها كانت مخصصة للمساعدات التنموية.

ولفت خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة، إلى أنه كان هناك اتفاق على توفير 100 مليار دولار للدول النامية سنويا ولكنه لم يتم، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أثرت على الأمطار والسيول وأدت إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد أنه في حال استمرار الانبعاثات كما هي حاليا، فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنهاية القرن الحالي إلى 3 درجات، موضحا: أن هذا التغيرات ستؤثر على كافة النظم الطبيعية وحدوث أعاصير وذوبان جليد القطبين، وهو ما من شأنه التأثير على حياة الإنسان.