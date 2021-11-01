شكرا لقرائتكم خبر عن قومى الطفولة والأمومة يعلن نتائج حملة "لسة نُوارة" بـ11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة نتائج حملة "لسة نُوًارة" التى نفذها المجلس خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2021 بـ14 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظات (قنا - أسيوط - سوهاج – الشرقية - الدقهلية – الغربية -القليوبية – المنوفية – الجيزة – البحيرة – المنيا ) بإجمالى عدد 177281 مستفيدا من أنشطة الحملة من خلال تنفيذ 1044 نشاطا تنوعت بين لقاءات جماهيرية وتنسيقية مع الجهات المعنية، وعقد ندوات للأهالى وحلقات نقاشية وندوات توعية للقيادات الطبيعية وللفتيات وأسرهم بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مجتمعية وحملات طرق أبواب فى بعض القرى، و تنفيذ عدد من الزيارات المنزلية ومسابقات للتعريف بمخاطر زواج الأطفال، بالإضافة إلى نسبة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بهدف رفع وعى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذه الظاهرة وكيفية تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات فى قرى ونجوع مصر للقضاء على كافة الممارسات الضارة التى يتعرضن لها، موضحة أن الفتاة لها الحق فى العيش بكرامة والتمتع بطفولتها وضرورة مساندتها للتفوق والتقدم بالاستفادة من خبرات من هم أكبر سنا.

وتقدمت الأمين العام للمجلس بالشكر للمحافظين والجهات المعنية المشاركة فى إنجاح الحملة القومية للقضاء على زواج الأطفال " لسة نُوًارة " والتى قدمت نموذجا يحتذى به فى التنسيق من كافة الجهات، وتضع لزاما بضرورة تعزيز الوعى لدى كافة شرائح المجتمع حول مفاهيم حقوق الطفل، وتوعية الأطفال بحقوقهم الأساسية كحق الرعاية والتعليم والحماية والأمن والترفيه، باعتبار الطفل إنساناً ينتمى لمجتمع وقد يواجه تحديات متنوعة، وضرورة تعزيز القيم المجتمعية المكتسبة فى مجال حقوق الطفل من تحمل للمسؤولية وتكاتف بين أفراد المجتمع بهدف مساعدة الطفل للحصول على حقوقه والتعرف على واجباته، وذلك من خلال التوعية المباشرة على أرض الواقع.

وناشدت الدكتورة سحر السنباطى الأسر بضرورة الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها منظومة نجدة الطفل 16000 ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى يمكن التواصل معها من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 على مدار اليوم و طوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الرقم 01102121600 أو الرقم 01016609579،و من خلال تطبيق نبته مصر والذى يسهم بشكل كبير فى الحصول على كافة الخدمات التى يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وكذلك الخدمات التى تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسى للأطفال كافة.