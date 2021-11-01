السيسي: ندعو العالم لمعاملة خاصة لقارة إفريقيا وفقا لحجم تحديات المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، أكد أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف "الواحد ونصف درجة مئوية" صار أمرًا حتميًا لا يحتمل التأخير، معربًا عن القلق إزاء التمويل المتاح وحجم الفجوات في الدول النامية.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو، أن مصر تدعو العالم لمعاملة أفريقيا تعامل خاص، وفقا لحجم التحديات التى تواجهها القارة الأفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية.

وقال الرئيس السيسي:" أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعًا".

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