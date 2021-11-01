ضبط مدرس اعتدى على طفل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مدرس بالتعدى على أحد الأطفال بكفر الشيخ.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وبرفقته حفيده (سن 7 ) وقرر بتضرره من (مدرس - مقيم بذات العنوان) لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات أثناء تلقيه درس بمنزل المشكو فى حقه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.