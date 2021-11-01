الداخلية تكشف حقيقة واقعة التعدي على سيدة وإصابتها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدى مهتز نفسياً على إحدى السيدات بالإسكندرية وإصابتها بجرح قطعى بالرقبة.

تلقي قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد بإستقبالها ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم مُصابة بجرح قطعى بالرقبة وإستقرار حالتها.

بالإنتقال وسؤالها قررت أنه أثناء قيامها بشراء بعض الإحتياجات من أحد الأسواق بدائرة القسم فوجئت بتعدى أحد الأشخاص عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها (غير معلوم لديها).

أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات القرية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مهتز نفسياً ، وبسؤال أهليته قرروا بأنه يعانى من إضطراب نفسى ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين ، وأمكن ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.