شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إشهار 63 مسجدًا إشهارًا محليًّا.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إشهار 63 مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، منها 51 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وترميمًا .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المساجد المشهرة.

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف (13) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (271) مسجدًا، منها (244) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و (27) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

️مديرية أوقاف سوهاج

1. آل عوف – البلابيش – دار السلام

2. العمرى - البلينا

️مديرية أوقاف أسيوط

3. أولاد زيد – النواورة- مركز البداري

4. طارق بن زياد – مركز الغنايم

️مديرية أوقاف الفيوم

5. أحمد الجمل – قرية بشير –تلات - مركز الفيوم

6. عبد العليم إبراهيم - سنورس

7. الرحمن – قرية حطى الفرجان - طامية

8. الرحمن عزبة أبو صميدة – طامية ثان

9. الفراقصة البحرى – فانوس - طامية

10. محمد عفيفى – ع عفيفى – طامية

️مديرية أوقاف الأقصر

11. الحاج حسيب إبراهيم – الشارع الرئيسى – اللاقالتة- القرنة

مديرية أوقاف الدقهلية

12. الأربعين – ميت القرشى – مركز ميت غمر

️مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. السلام – الزعفران – الحامول