شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 1000 إشغال خلال حملة في 5 مناطق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت محافظة الجيزة 1000 حالة إشغال خاصة بالباعة والمقاهى بمناطق المنيرة الشرقية، في شوارع العامل الأول، ومحمد حجازي، وطلعت حرب، وسعد زغلول والوحدة، وتم إعدامها فى الحال، لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضبط المخالفات والتعامل الحازم حيال السيارات التي تلقي مخلفات ورتش بالطريق العام، تمكن حي الطالبية أثناء حملات المتابعة المسائية من ضبط سيارات تلقي المخلفات بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وتم التحفظ عليها بمخزن الحي لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية .

ونفذ مركز ومدينة منشاة القناطر اعمال التبطين بترعه وردان الكبيرة، كما تم رفع كافه المخلفات والرتش من محيط مصرف اللبيني نطاق قرية نكلا وجاري استكمال رفع المخلفات بطول المصرف بمتابعه من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه اعمال تبطين الترع والمصارف مع رفع المخلفات من محيطها