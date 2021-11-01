شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيوم: تنفيذ 58 نشاطا توعويا لتلاميذ 15 مدرسة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة قامت بتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم داخل 15 مدرسة بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ.

وأضاف أن تنفيذ الأنشطة داخل المدارس يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار بجانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى تلاميذ المدارس من أجل إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية من خلال التنوع والتحديث للأنشطة التوعوية البالغ عددهم 58 نشاطا ما بين ندوات ولقاءات وورش تلوين ورسم ومسابقات وقصص سلمى وفقرات طابور الصباح تم تنفيذها بمدارس إدارة شرق وغرب واطسا.

وأشار عبد الجليل أن إدارة التوعية والإعلام تعمل من خلال خطط معدة سلفا من أجل نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة داخل 150مدرسة ابتدائية داخل أربع إدارات تعليميه مختلفة هى إدارة شرق وغرب واطسا ويوسف الصديق ويتم استهداف نحو 150 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بحكم انهم أكثر فئة لديها استعداد لتلقى اى معلومه او تبنى سلوك ايجابى يخص قضية المياه.