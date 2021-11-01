شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى يجتمع مع المفتشين الفنيين الجدد ويوجه بمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق اليوم الإثنين، اجتماعًا مع المفتشين الفنيين بالإدارات الثلاث للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والمنتدبين رسميًا من وزير العدل لتولى مهمة التفتيش.

ونقل رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال المرحلة القادمة التى ترتكز على مجموعة من المحاور المتسقة مع توجيهات القيادة السياسية والتوجهات العامة للدولة وهى:

أولا: أداء الأعمال الموكلة لهم بكل دقة وأمانة وبما يتوافق مع الدور الذى تقوم به مصلحة الشهر العقارى.

ثانيا: الاستجابة السريعة عند حدوث مشكلات وتكثيف المرور على المقرات والفروع.

ثالثا: المساهمة فى مكافحة الفساد فى جمع المواقع.

رابعا: العمل على حسن معاملة المواطنين من المتعاملين مع المصلحة.

وخلال الاجتماع قدم لهم التهنئة بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة ونقل تحياتى وزير العدل ومساعده لقطاع الشهر العقارى والتوجيه بالعمل.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا بشأن حركة ترقيات وتنقلات بالإدارة العامة للتفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري. وتضمن القرار الذى حمل رقم 6788 لسنة 2021، أنه ينتدب 47 موظفا بالشهر العقاري، للعمل بالإدارة العامة للتفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2022 أو تاريخ إحالتهم للمعاش ايهما أقرب على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 1 نوفمبر.